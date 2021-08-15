«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город

Кабул, 15 августа. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) начали наступление на Кабул, в ходе которого захватили университет на западе столицы. Об этом сообщают в МВД Афганистана.

Талибы также подняли свои флаги в одном из районов города, заявил источник РИА Новости. В данный момент Кабул остался последним городом Афганистана, который находится под контролем правительственных сил.

Ранее сообщалось, что движение захватило крупный город Джелалабад на востоке страны. Журналисты отмечали, что ожесточенных боев не происходило. Губернатор города сам сдался боевикам, чтобы спасти мирных жителей.

Кроме этого, талибы взяли под контроль все пропускные пункты на границе Афганистана. Покинуть страну возможно только из аэропорта в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.