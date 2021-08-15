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Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
pixabay.com

Москва, 15 августа. Россиянам следует диверсифицировать свои накопления: по 40% хранить в рублях и долларах, а 20% — в евро, заявил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Традиционные резервные валюты, по его словам, остаются наиболее привлекательными и понятными для хранения сбережений. В условиях высокой волатильности опираться только на одну валюту достаточно рискованно, поэтому имеет смысл поделить структуру на рубль и другие иностранные валюты, передает агентство «Прайм».

Снижение оптимальной доли евро Евстифеев объяснил более быстрым восстановлением экономики США по сравнению с Европой, подчеркнул аналитик. При этом из нестандартных валют следует обратить внимание на английский фунт, так как швейцарский франк и китайский юань в ближайшей перспективе могут ослабеть.

Ранее финансист Валерий Корнейчук перечислил факторы, которые отразятся на курсе рубля до конца лета. Так, уплата налогов положительно скажется на укреплении российской валюты.

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валюта сбережения Владимир Евстифеев
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