Пекин, 15 августа. Протесты японских радикалов у стен российского посольства в Токио обернулись неожиданной реакцией Москвы, отмечается в статье китайского издания Baijiahao.

Недавно между Москвой и Токио произошел очередной дипломатический скандал. Он был спровоцирован радикалами, которые устроили акцию протеста у посольства РФ в японской столице. Демонстранты требовали от российских властей вернуть Курильские острова.

«Группа разъяренных японцев, представляющих крайне правые радикальные организации, устроила дикую сцену у российского посольства в Токио. Они размахивали плакатами и требовали от РФ вернуть Курильские острова», — пишут китайские журналисты.

По их словам, российские власти отреагировали незамедлительно. Министерство иностранных дел РФ высказало претензии к японскому руководству, которое даже не пыталось помешать протестующим. Дальнейшие действия Москвы оказались неожиданными для Токио — российские военные обнародовали планы по строительству на Курильских островах нескольких десятков новых объектов оборонного назначения.

«После того как японцы устроили сцену возле российского посольства, в Москве приняли важное решение по строительству на Курилах новых военных объектов», — говорится в статье издания.

Ответ Кремля оказался жестким, а власти Японии должны были пожалеть, что не предприняли никаких действия для пресечения провокации у российского посольства в Токио, подчеркнули журналисты из Китая.

Ранее японские парламентарии возмутились позицией официального Токио, осудившего премьер-министра РФ Михаил Мишустина за визит на один из Курильских островов.