Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:40
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
12:29
Происшествия
Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области
12:25
Происшествия
Самолет рейса Петербург — Волгоград вернулся в Пулково из-за отказа «синей» гидросистемы
12:20
Экономика
Правительство РФ уточнило требования к электросетевым компаниям
Все новости

Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:22
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
pixabay.com

Ижевск, 15 августа. Молодая жительница Ижевска отдала 1 млн рублей мошеннику, который обещал жениться на ней и сделать порнозвездой.

По версии следствия, в мае 2019 года 33-летний злоумышленник разместил в социальных сетях объявления, в которых предлагал женщинам помочь стать востребованными актрисами в фильмах для взрослых. Предложением заинтересовалась 24-летняя девушка.

На протяжении шести месяцев аферист вымогал у жертвы деньги. Россиянке пришлось брать кредиты и занимать средства у знакомого под предлогом оплаты лечения матери. Осенью девушка обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Мошенника приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшей 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Несколько месяцев назад в Подмосковье задержали 28-летнего гражданина, который притворялся девушкой на сайтах знакомств и вымогал у мужчин денежные средства, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
мошенничество ижевск порнография
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru