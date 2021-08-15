Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей

Ижевск, 15 августа. Молодая жительница Ижевска отдала 1 млн рублей мошеннику, который обещал жениться на ней и сделать порнозвездой.

По версии следствия, в мае 2019 года 33-летний злоумышленник разместил в социальных сетях объявления, в которых предлагал женщинам помочь стать востребованными актрисами в фильмах для взрослых. Предложением заинтересовалась 24-летняя девушка.

На протяжении шести месяцев аферист вымогал у жертвы деньги. Россиянке пришлось брать кредиты и занимать средства у знакомого под предлогом оплаты лечения матери. Осенью девушка обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Мошенника приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшей 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Несколько месяцев назад в Подмосковье задержали 28-летнего гражданина, который притворялся девушкой на сайтах знакомств и вымогал у мужчин денежные средства, сообщало РИАМО.