Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей

Москва, 15 августа. Кроме полезных свойств, гречка также имеет ряд недостатков, которые могут привести к нарушениям работы организма.

Частое употребление гречневой крупы может привести к снижению микроэлементов в организме. При этом существует риск возникновения остеопороза и разрушения зубной эмали.

Специалисты в области питания сообщили, что употребление гречки может быть опасно для женщин старше 40-45 лет. Такой рацион может привести к недостаточному усвоению кальция. Также соблюдать осторожность при употреблении гречки необходимо тем, кто страдает от проблем с пищеварением. Эта крупа провоцирует желудочные спазмы и прочие дискомфортные явления, передает «Царьград».

Гречка может быть опасна для аллергиков и гипертоников, а также людей с сахарным диабетом. Ограничить употребление этой крупы необходимо беременным женщинам и людям с почечной недостаточностью.

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова ранее рассказывала об опасности гречки. Она объяснила, что существует непереносимость этой крупы.