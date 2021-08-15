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Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
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Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
pixabay.com

Москва, 15 августа. Ученые назвали три популярных напитка для профилактики тромбоза после перенесенной коронавирусной инфекции.

Так, предотвратить одно из самых негативных последствий COVID-19 способны гранатовый сок, какао и липовый чай. По словам экспертов, зерна граната содержат целый комплекс полезных компонентов, препятствующих образованию кровяных сгустков.

Что касается какао, то этот любимый многими напиток также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Но для большего эффекта лучше не класть в него сахар.

А в липовом чае содержатся необходимые организму антиоксиданты. Они не только снижают риск развития тромбоза и ишемической болезни сердца, но и положительно влияют на состоянии желудочно-кишечного тракта.

В период пандемии коронавируса укрепить иммунитет помогут и некоторые продукты. Например, с этой задачей хорошо справятся красный перец и брокколи.

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