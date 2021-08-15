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Бывший доброволец сил ДНР Сергей Мунье высказался о значении фильма «Солнцепек»
Общество
Бывший доброволец сил ДНР Сергей Мунье высказался о значении фильма «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

11 августа в культурной столице состоялась закрытая премьера фильма «Солнцепек». Картина рассказывает о событиях, произошедших в Луганске в 2014 году с максимальной приближенностью к реальным событиям. В разговоре с ФАН бывший доброволец ВС ДНР Сергей Мунье высказался о значении фильма «Солнцепек».

Вооруженный конфликт на востоке Украины с завидной частотой врывается в новостную повестку. В потоке регулярных сообщений СМИ не всегда удается разобраться, да и в их правдивости можно усомниться. Выходит, доверять можно лишь своим глазам и людям, которые участвовали в боевых действиях.         

«Сейчас осуждаются конкретно действия России, причем осуждаются там, где Россия не действовала, как на Донбассе. Сама война в Донбассе происходит между русскоязычными гражданами Украины и гражданами этой страны, которые выступают за идею украинской нации. Этот фильм важен, чтобы это было видно. На Западе сама сторона Донбасса, ополчение, то есть русскоязычные граждане Украины, в официальном поле зрения не существуют вообще. Поэтому, естественно, и в России, и на Западе нужно такие фильмы продвигать», — говорит Мунье.

Бывший доброволец ВС ДНР Сергей Мунье высказался о значении фильма «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Русско-украинский француз Сергей Мунье родился в Луганске, служил во французской армии, принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополчения с июня 2014 года по сентябрь 2016 года. Сейчас он в Москве. О том, как принял решение отправиться на войну, как удалось избежать ловушек националистов и как добрался до Донецка, минуя блокпосты, Мунье ранее рассказал в большом интервью Федеральному агентству новостей.

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