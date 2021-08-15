Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции

Нидерланды, 15 августа. Блогер из Нидерландов Рик опубликовал видео, на котором запечатлены архитектура и жители города Новосибирска. Кадры были сделаны до 1919 года, лишь недавно их восстановили в цвете.

Хронометраж архивного фильма составил почти 11 минут, на кадрах запечатлен Новониколаевск, который после 1926 года сменил название на Новосибирск. По словам блогера, хроника была отреставрирована по просьбам русскоязычных зрителей. Атмосферные кадры показывают не только архитектуру города, но и быт местных жителей в период революции.

Рик отметил, что качество большинства кадров понесло потери из-за оцифровки на устаревших сканерах. Однако современные технологии позволили восстановить видео на некоторых фрагментах видео: помимо корректировки скорости, была повышена яркость и четкость изображений. Также ролик удалось перевести в цвет.