Талибы развернули наступление на Кабул

Кабул, 15 августа. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 начали наступление на Кабул, сообщает Министерство внутренних дел Афганистана.

На этом фоне Соединенные Штаты начали срочную эвакуацию своих дипломатов, выделив дополнительные силы для обеспечения безопасности столичного аэропорта.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики воспользовались этим, чтобы укрепиться в республике. За последнее время они захватили множество крупных городов. Под их контролем оказались все пограничные переходы в стране. Кроме того, как сообщает «Газета.ру», накануне боевики захватили три провинции, граничащих со столичным регионом.

1 Организация запрещена на территории РФ.