Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:15
11:13
Ближний Восток
Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
Все новости

Талибы развернули наступление на Кабул

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:55
Армия
Талибы развернули наступление на Кабул
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 15 августа. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 начали наступление на Кабул, сообщает Министерство внутренних дел Афганистана.

На этом фоне Соединенные Штаты начали срочную эвакуацию своих дипломатов, выделив дополнительные силы для обеспечения безопасности столичного аэропорта.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики воспользовались этим, чтобы укрепиться в республике. За последнее время они захватили множество крупных городов. Под их контролем оказались все пограничные переходы в стране. Кроме того, как сообщает «Газета.ру», накануне боевики захватили три провинции, граничащих со столичным регионом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Талибы развернули наступление на Кабул
кабул афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru