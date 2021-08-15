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Авария в системе подачи кислорода произошла на территории больницы в ДНР

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:47
Происшествия
Авария в системе подачи кислорода произошла на территории больницы в ДНР
karelia-zs.ru  /  Законодательное Собрание Республики Карелия

Донецк, 15 августа. Прорыв в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ произошел на территории Центральной городской клинической больницы Донецка №1, сообщили журналистам в МЧС ДНР.

Как передает Донецкое агентство новостей, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Данных о последствиях аварии и текущем состоянии подачи кислорода в больнице пока нет.

На площади ЦГКБ №1 развернута госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. По состоянию на 14 августа, в ДНР выявлено 52 009 случаев COVID-19, из которых на лечении остаются 5106 человек.

В июле 2021 года в Буденновском районе Донецка произошел взрыв газовой трубы. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что инцидент — это намеренная диверсия со стороны украинских вооруженных формирований в Донбассе.

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днр донецк авария ивл
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