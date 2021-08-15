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План диверсификации экономики Коми расширяется до 47 проектов
Экономика
План диверсификации экономики Коми расширяется до 47 проектов
vorkutaugol.ru

Сыктывкар, 15 августа. Минэкономразвития и власти Коми предлагают расширить план диверсификации экономики региона с 41 до 47 проектов, что позволит привлечь к 2026 году более 90 млрд рублей инвестиций.

Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по вопросам диверсификации экономики Республики Коми. Он подчеркнул, что речь идет о 90 млрд рублей инвестиций именно в неугольную отрасль. Предполагается, что в результате расширение плана диверсификации в регионе появятся 4,3 тысячи новых рабочих мест.

Глава Коми Владимир Уйба подчеркнул, что документ поможет создать основу для экономического роста отраслей, не связанных с производством угля. Местные власти рассчитывают на развитие лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, добычу рудных и неметаллических полезных ископаемых, указал глава региона.

Максим Решетников ранее рассказал о финансировании социальных предприятий в регионах. По его словам, организации малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства.

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