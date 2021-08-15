Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов умер во время лечения в Москве

Москва, 15 августа. В Москве скончался главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов, ему был 71 год.

Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ), он проходил лечение от легочного и сосудистого заболеваний в российской столице.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении УМУ.

Алимов являлся главой управления с 2006 года. СМИ сообщали, что в июле он находился на лечении, которое проводят квалифицированные специалисты.