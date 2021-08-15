Боевики движения «Талибан» захватили все пограничные переходы в Афганистане

Кабул, 15 августа. Все пограничные переходы Афганистана полностью перешли под контроль боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press.

В данный момент страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

Ранее сообщалось, что боевики контролируют более 90% приграничной зоны Афганистана, включая границы с Пакистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Кроме этого, талибы взяли под контроль крупный город Джелалабад на востоке региона.

Журналисты отмечают, что вооруженных столкновений в городе не происходило. Губернатор Джелалабада добровольно сдался боевикам. По словам чиновника, это нужно для того, чтобы спасти мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.