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Боевики движения «Талибан» захватили все пограничные переходы в Афганистане

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:46
Армия
Боевики движения «Талибан» захватили все пограничные переходы в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 15 августа. Все пограничные переходы Афганистана полностью перешли под контроль боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press.

В данный момент страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

Ранее сообщалось, что боевики контролируют более 90% приграничной зоны Афганистана, включая границы с Пакистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Кроме этого, талибы взяли под контроль крупный город Джелалабад на востоке региона.

Журналисты отмечают, что вооруженных столкновений в городе не происходило. Губернатор Джелалабада добровольно сдался боевикам. По словам чиновника, это нужно для того, чтобы спасти мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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террористы афганистан талибан
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