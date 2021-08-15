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Американский блогер научился делать традиционные русские заготовки к зиме

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:33
Общество
Американский блогер научился делать традиционные русские заготовки к зиме
pixabay.com

Москва, 15 августа. Американский блогер Джейкоб поделился рассказом, как возлюбленная научила его готовить соленые огурцы в банках на зиму.

Джейкоб очень часто на своем дзен-канале пишет о еде. В последнее время иностранец пробует готовить различные традиционные русские блюда. В этот раз мужчина порадовал свою аудиторию приготовлением солений на зиму.

«Когда я поделился своим наблюдением о заготовке компота на зиму, то в комментариях россияне настоятельно рекомендовали засолить пару баночек огурцов», — пишет автор.

Для засолки были подготовлены овощи — огурцы, морковь, чеснок и лук. Девушка Джейкоба, которая руководила процессом, выдала своему парню губку для помывки и очистки ингредиентов. Из зелени они взяли петрушку, листья смородины, малины и зонтики от укропа.

После того, как все продукты были готовы, мужчина занялся банками. Емкости были помещены в кастрюлю с кипятком для дезинфекции. Пока банки очищались, американец быстро нарезал овощи, так, чтобы все влезли.

«Теперь я на скорую руку отрезал хвостики у огурцов, нарезал морковку, чеснок и луковицу на крупные кусочки. Не успел я это закончить, так уже пора банку менять, а в кастрюлю в воду кинуть и две крышки, но вроде бы справился и вернулся к нарезке овощей», — рассказывает молодой человек.

Далее пара начала раскладывать свежие огурцы по банкам и готовить рассол. Все собранные специи нужно варить примерно 10 минут, объясняет парень. После остается только залить рассол и закрутить все заготовки крышками.

«Наконец, я это закончил, а ведь всего две баночки сделал», — радуется Джейкоб.

Напоследок мужчина пообещал обязательно поделиться своими эмоциями от дегустации солений. Ранее Джейкоб рассказывал, как с девушкой готовил варенье. Пара выбрала малину, чтобы сделать традиционный русский десерт.

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американец заготовки соленые огурцы
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