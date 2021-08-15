Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии

Бейрут, 15 августа. Ливанский Красный крест заявил о 22 погибших и 79 раненых в результате взрыва танкера с газом в провинции Аккар на севере Ливана. Пострадавшие направлены в больницы городов Бейрут и Триполи, тела погибших также распределены по шести медицинским учреждениям.

«Тела настолько обуглены, что мы не можем их опознать. Некоторые потеряли свои лица, другие — свои конечности», — сообщает Ясин Метлей, врач из Аккара.

При этом медик добавил, что медучреждения не могут оказать помощь тяжелораненым ввиду нехватки препаратов и неработоспособности оборудования.

Генеральный секретарь Управления по оказанию чрезвычайной помощи генерал-майор Мохаммед Хайр посетил больницу в Триполи, где осмотрел раненых.

«Есть контакты с Турцией, и мы также постараемся связаться с Египтом, чтобы переправить критически раненых за границу», — заявил он.

رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير من مستشفى السلام: ما حصل كارثة وأوجه نداء لكل المستشفيات المتخصصة بالحروق ونبحث إمكانية نقل الحالات الحرجة الى الخارج وهناك اتصالات مع تركيا #عكار#التليل pic.twitter.com/pWtgt1SQ4R — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 15, 2021

Чиновник также сообщил, что военные подразделения и силы гражданской обороны проводят обыск местности вокруг места взрыва для поиска возможных пропавших без вести. Больницы тем временем призывают доноров сдать кровь для помощи пострадавшим.

Обстоятельства взрыва устанавливаются: инициировано расследование, собираются показания пострадавших.

Известно, что инцидент произошел в результате детонации контрабандного топлива в металлической цистерне. Данный резервуар обнаружен армией 14 августа, и в ночь на 15 августа — когда военные покинули это место — вокруг бака собрались около 200 человек с намерением выкрасть часть топлива перед его конфискацией властями. В ходе распределения горючего возникли давка и потасовка.

Бывший премьер-министр Саад Харири сравнил эту трагедию со взрывом в порту Бейрута 4 августа 2020 года:

«Убийство в Аккаре ничем не отличается от убийства в порту. <…> Если бы это было государство, которое уважает свой народ, то его должностные лица ушли бы в отставку, от президента до самого последнего человека, ответственного за эту халатность».

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

Взрыв произошел на фоне масштабного экономического кризиса, сотрясающего Ливан с 2019 года. Одной из его черт является острый дефицит топлива: ключевые предприятия останавливаются, а мирные жители не могут добыть топливо для автомобилей или частных генераторов. Положение ухудшилось в последние дни в связи с отменой государственных субсидий на закупку горючего. Центробанк объявил о подъеме официального курса ливанского фунта с 3 900 до 20 тысяч за доллар, и теперь это должно быть одобрено парламентом.

Ввиду этого сети АЗС приостановили выдачу бензина, ожидая закрепление нового курса и соответствующий рост прибыли. Власти заставляют их отпускать топливо по действующим старым ценам при помощи армии. Также военнослужащие регулярно конфисковывают контрабандное топливо, поступающее на территорию государства.