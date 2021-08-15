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Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:16
Ближний Восток
Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 15 августа. Ливанский Красный крест заявил о 22 погибших и 79 раненых в результате взрыва танкера с газом в провинции Аккар на севере Ливана. Пострадавшие направлены в больницы городов Бейрут и Триполи, тела погибших также распределены по шести медицинским учреждениям.

«Тела настолько обуглены, что мы не можем их опознать. Некоторые потеряли свои лица, другие — свои конечности», — сообщает Ясин Метлей, врач из Аккара.

При этом медик добавил, что медучреждения не могут оказать помощь тяжелораненым ввиду нехватки препаратов и неработоспособности оборудования.

Генеральный секретарь Управления по оказанию чрезвычайной помощи генерал-майор Мохаммед Хайр посетил больницу в Триполи, где осмотрел раненых.

«Есть контакты с Турцией, и мы также постараемся связаться с Египтом, чтобы переправить критически раненых за границу», — заявил он.

Чиновник также сообщил, что военные подразделения и силы гражданской обороны проводят обыск местности вокруг места взрыва для поиска возможных пропавших без вести. Больницы тем временем призывают доноров сдать кровь для помощи пострадавшим.

Обстоятельства взрыва устанавливаются: инициировано расследование, собираются показания пострадавших.

Известно, что инцидент произошел в результате детонации контрабандного топлива в металлической цистерне. Данный резервуар обнаружен армией 14 августа, и в ночь на 15 августа — когда военные покинули это место — вокруг бака собрались около 200 человек с намерением выкрасть часть топлива перед его конфискацией властями. В ходе распределения горючего возникли давка и потасовка.

Бывший премьер-министр Саад Харири сравнил эту трагедию со взрывом в порту Бейрута 4 августа 2020 года:

«Убийство в Аккаре ничем не отличается от убийства в порту. <…> Если бы это было государство, которое уважает свой народ, то его должностные лица ушли бы в отставку, от президента до самого последнего человека, ответственного за эту халатность».

Взрыв произошел на фоне масштабного экономического кризиса, сотрясающего Ливан с 2019 года. Одной из его черт является острый дефицит топлива: ключевые предприятия останавливаются, а мирные жители не могут добыть топливо для автомобилей или частных генераторов. Положение ухудшилось в последние дни в связи с отменой государственных субсидий на закупку горючего. Центробанк объявил о подъеме официального курса ливанского фунта с 3 900 до 20 тысяч за доллар, и теперь это должно быть одобрено парламентом.

Ввиду этого сети АЗС приостановили выдачу бензина, ожидая закрепление нового курса и соответствующий рост прибыли. Власти заставляют их отпускать топливо по действующим старым ценам при помощи армии. Также военнослужащие регулярно конфисковывают контрабандное топливо, поступающее на территорию государства.

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