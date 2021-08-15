Рианне грозит иск на 10 млн долларов из-за обвинений в оскорблении мусульман

Лос-Анджелес, 15 августа. Знаменитая барбадосская актриса и исполнительница Рианна оказалась замешана в громком скандале. Небольшая ошибка может стоить ей порядка 10 миллионов долларов.

Американская звезда оказалась в эпицентре скандала. Во время одного из показов бренда Рианны Savage X Fenty использовалась музыка артистки, которая предоставила свой трек на правах анонимности. В тексте композиции используются в том числе и священные исламские изречения.

По ошибке организаторов показа во время выхода моделей был включен не тот трек, и священные слова услышали миллионы зрителей по всему миру. Сразу же после этого сама Рианна и автор песни стали получать угрозы от исламских активистов.

По информации издания TMZ, пострадавшая артистка впала в депрессию и не выходит на публику, поскольку опасается исполнения угроз. Известно, что Рианна принесла ей свои извинения, однако этого оказалось мало. Она хочет добиться справедливости через суд и требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что даже если Рианна проиграет дело, она совершенно от этого не обеднеет. По версии журнала Forbes, Рианна признана самой богатой певицей в мире. Ее состояние достигает 1,7 миллиарда долларов.