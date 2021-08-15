Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:13
11:13
Ближний Восток
Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
Все новости

Минобороны анонсировало дату церемонии принятия нового тральщика в состав ВМФ РФ
Армия
Минобороны анонсировало дату церемонии принятия нового тральщика в состав ВМФ РФ
Пресс-служба «Средне-Невского судостроительного завода»

Севастополь, 15 августа. Андреевский флаг на корабле противоминной обороны и судне тылового обеспечения будет поднят во время торжественной церемонии 20 августа. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что принятие судов в состав ВМФ РФ будет проходить на заводе «Северная верфь». Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады Черноморского флота. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» будет дислоцировано в порт Севастополя.

Ранее сообщалось, что «Георгий Курбатов» является первым серийным тральщиком проекта 12700 «Александрит». Корабль спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Судно предназначено для обнаружения и устранения морских мин. Тральщик способен находить боеприпас как в воде, так и в морском грунте.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны анонсировало дату церемонии принятия нового тральщика в состав ВМФ РФ
минобороны рф вмф рф северная верфь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru