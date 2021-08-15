Минобороны анонсировало дату церемонии принятия нового тральщика в состав ВМФ РФ

Севастополь, 15 августа. Андреевский флаг на корабле противоминной обороны и судне тылового обеспечения будет поднят во время торжественной церемонии 20 августа. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что принятие судов в состав ВМФ РФ будет проходить на заводе «Северная верфь». Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады Черноморского флота. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» будет дислоцировано в порт Севастополя.

Ранее сообщалось, что «Георгий Курбатов» является первым серийным тральщиком проекта 12700 «Александрит». Корабль спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Судно предназначено для обнаружения и устранения морских мин. Тральщик способен находить боеприпас как в воде, так и в морском грунте.