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Россиянам рассказали, какие блюда можно приготовить из лисичек
Общество
Россиянам рассказали, какие блюда можно приготовить из лисичек
pixabay.com  /  Barbroforsberg

Москва, 15 августа. Лисички полезны для организма, а также эти грибы можно добавлять во множество популярных блюд.

Эти грибы богаты витаминами В, С, А, РР и D, также в их состав входят фитостеролы, жирные кислоты, пурины, калий, кальций, цинк, магний, железо, марганец, кобальт, медь и прочие полезные вещества. Употребление лисичек способствует укреплению иммунитета и сердечной мышцы. Их можно использовать в профилактике онкологических заболеваний, а также они выводят из организма вредные вещества и положительно влияют на работу печени, передает myJane.

Однако употребление грибов в большом количестве может вызвать тяжесть. Они долго перевариваются и не рекомендованы страдающим гастритом и панкреатитом, а также маленьким детям.

Из лисичек можно приготовить множество полезных блюд. Они не бывают червивыми, поэтому отлично подойдут к столу. Так, чтобы получились вкусные котлеты, необходимо добавить в фарш 150 граммов лисичек. А для того, чтобы сделать пасту вкуснее, следует обжарить в течение пары минут 300 граммов мелко нарезанных грибов с измельченным зубчиком чеснока и красной луковицей, а затем залить сливки и потушить. Получившийся соус можно подавать к пасте.

Эти грибы можно также использовать в составе кус-куса, паштета или рагу. Для приготовления кекса с сыром и лисичками необходимо отварить их небольшое количество, нарезать и обжарить. Затем добавить их к тесту, выложить в форму и отправить выпекать.

Как ранее сообщалось, россиянам назвали признаки съедобных лисичек. Специалисты рекомендовали обращать внимание на цвет и форму гриба.

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