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Курс доллара может продолжить рост на следующей неделе
Экономика
Курс доллара может продолжить рост на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 августа. Динамика курса рубля на следующей неделе во многом будет определяться внешними факторами, указала менеджер банка «Санкт-Петербург» Варвара Пономарева.

Она отметила, что ФРС США опубликует протокол прошлого заседания, однако этот фактор не будет главным для рынка, поскольку призывы регулятора к сворачиванию программы покупки активов вряд ли удивят инвесторов. Более важным сигналом, по мнению специалиста, будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может сменить риторику на более жесткую на фоне свежей статистики рынка труда. В таком случае спрос на рисковые активы может ослабиться, что негативно скажется на рубле, рассказала Пономарева в интервью «Российской газете».

По ее словам, на грядущей неделе рубль будет традиционно зависеть от нефти. Эксперт не исключает, что котировки Brent могут просесть ниже 70 долларов за баррель. Таким образом, доллар начнет расти по отношению к рублю. При этом соглашение ОПЕК+ продолжит удерживать высокие цены на сырье, добавила специалист. По ее прогнозу, на следующей неделе стоимость доллара составит 72,5-74,5 рубля.

Финансовый аналитик Корнейчук ранее назвал факторы, которые будут определять динамику курса рубля до конца августа. Он отметил, что традиционно в конце лета в России наблюдается повышенный спрос на нацвалюту.

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