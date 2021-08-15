Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии в честь Дня независимости

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Нарендре Моди с Днем независимости.

Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля. В ней Путин выразил надежду на дальнейшее наращивание российско-индийских связей.

«Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства, поддерживаемыми между нашими государствами», — написано в телеграмме.

Также российский лидер отметил, что достижения Индии в социальной, экономической и других сферах являются общепризнанными. На мировой арене страна пользуется большим авторитетом.

Ранее Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи от колониального правления Японии. В поздравительной телеграмме он выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат развивать двустороннее сотрудничество.