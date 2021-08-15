Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:13
11:13
Ближний Восток
Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
Все новости

Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии в честь Дня независимости
Политика
Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии в честь Дня независимости
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Нарендре Моди с Днем независимости.

Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля. В ней Путин выразил надежду на дальнейшее наращивание российско-индийских связей.

«Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства, поддерживаемыми между нашими государствами», — написано в телеграмме.

Также российский лидер отметил, что достижения Индии в социальной, экономической и других сферах являются общепризнанными. На мировой арене страна пользуется большим авторитетом.

Ранее Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи от колониального правления Японии. В поздравительной телеграмме он выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат развивать двустороннее сотрудничество.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии в честь Дня независимости
путин индия день ннезависимости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru