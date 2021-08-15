Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:13
11:13
Ближний Восток
Взрыв в Аккаре: что известно об очередной ливанской трагедии
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
Все новости

Постаревшего Роуэна Аткинсона заметили на съемках в новом образе
Общество
Постаревшего Роуэна Аткинсона заметили на съемках в новом образе
Global Look Press  /  picture alliance

Лондон, 15 августа. Британский актер Роуэн Аткинсон подчеркнул свой возраст ради роли в сериале для стриминг-платформы Netflix. Кадры со съемок проекта появились в Сети.

Звезда британских комедий про мистера Бина Роуэн Аткинсон решил сменить амплуа: вместо привычного костюма и короткой стрижки актера заметили в образе героев из 1990-х — он отрастил заметно поседевшие волосы. Артист согласился на перемены ради съемок в сериале «Человек против пчелы». После появления в Сети первых кадров со съемочной площадки поклонники звезды оказались озадачены: неужели Аткинсон так состарился? Однако многие предполагают, что перемены во внешности — результат работы гримеров.

Сериал «Человек против пчелы» расскажет о герое, который вступил в борьбу с насекомым в своем особняке. Премьера комедии состоится уже в 2021 году на стриминг-платформе Netflix.

Помимо предстоящего релиза сериала, медиа-гигант объявил о запуске еще одного проекта — сиквела детектива «Энола Холмс». Съемки картины стартуют в сентябре этого года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Постаревшего Роуэна Аткинсона заметили на съемках в новом образе
netflix сериал роуэн аткинсон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru