Постаревшего Роуэна Аткинсона заметили на съемках в новом образе

Лондон, 15 августа. Британский актер Роуэн Аткинсон подчеркнул свой возраст ради роли в сериале для стриминг-платформы Netflix. Кадры со съемок проекта появились в Сети.

Звезда британских комедий про мистера Бина Роуэн Аткинсон решил сменить амплуа: вместо привычного костюма и короткой стрижки актера заметили в образе героев из 1990-х — он отрастил заметно поседевшие волосы. Артист согласился на перемены ради съемок в сериале «Человек против пчелы». После появления в Сети первых кадров со съемочной площадки поклонники звезды оказались озадачены: неужели Аткинсон так состарился? Однако многие предполагают, что перемены во внешности — результат работы гримеров.

Rowan Atkinson spotted filming his new Netflix comedy Man Vs. Bee. pic.twitter.com/9Le8HmRbma