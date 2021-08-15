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В Сети появилось архивное интервью с погибшим в Турции легендарным летчиком Кузнецовым

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:24
Армия
В Сети появилось архивное интервью с погибшим в Турции легендарным летчиком Кузнецовым
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 августа. Архивное видео с легендарным российским летчиком Евгением Кузнецовым, который погиб при крушении самолета Бе-200 в Турции, было опубликовано в Сети.

В интервью, опубликованном на сайте РЕН ТВ, Кузнецов оценивал возможности машины, на борту которой провел последние минуты жизни. По его словам, Бе-200 очень легок в управлении, особенно по сравнению с истребителями.

«Самолет изумительный, очень легкий в управлении, дружелюбный. Я всю жизнь летал на истребителе, в частности, на Су-33. Приняли решение, что этим самолетом управлять очень легко», — рассказывал Кузнецов.

Евгений Кузнецов погиб во время крушения самолета-амфибии Бе-200 в Турции во время тушения пожаров у города Кахраманмараш. Самолет разбился при заходе на посадку. Вместе с Кузнецовым на борту находились еще семь человек, в том числе и четверо российских военных. Все они погибли во время крушения. На данный момент специалисты устанавливают причины происшествия. Как сообщает «Газета.ру», экипаж разбившегося самолета посмертно представят к наградам.

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