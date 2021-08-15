Ростовчан лишают ипподрома, перечеркивая 120-летнюю историю города

В следующем году ростовскому ипподрому исполнится 120 лет. Памятник эпохи модернизма с богатой историей оказался сегодня под угрозой сноса. По мнению архитектурных экспертов, советский модернизм не имеет четких критериев, а значит, и памятником ему быть не обязательно. ФАН разбирался в проблеме.

Ипподром как часть Ростова-на-Дону

В конце XIX века коневодство на Дону достигло небывалых масштабов. На фоне развития отрасли образовались и первые скаковые общества, учрежденные в Новочеркасске и Нахичевани-на-Дону, после чего рысистые бега стали популярным развлечением среди местных жителей.

В 1890-х годах губернские власти выделили в Ростове участок под скаковой ипподром. На нем разместились конюшни, двухэтажное здание для нужд общества и трибуны, которые обнесли забором.

В 1894 году здесь прошли первые скачки, а открытие скакового ипподрома произошло в 1902 году.

Сегодня ипподром располагается в самом сердце города, занимая 26,5 га. Как отмечается в Росреестре, кадастровая стоимость участка составляет 2,9 млрд рублей, а с 2005 года объект находится в собственности ООО «АгроСоюз Юг Руси».

Безусловно, на фоне всеобщей городской модернизации, запущенной в 2019 году, и развития левобережной зоны встал вопрос о переносе объекта из центра города, однако общественники выступили против.

РРО ВООПИиК / Александр Кожин

120 лет истории коню под хвост

По грандиозным планам городских реконструкторов, ростовский ипподром, один из самых крупных в России, необходимо перенести на левый берег Дона, так как там будет построена конно-спортивная школа. Такую идею поддержали и представители Российской академии архитектуры, в частности Елена Логоватская, которая отмечала, что корректировка генерального плана Ростова-на-Дону была сделана еще в 2018 году Санкт-Петербургским институт урбанистики. Согласно предложениям архитекторов, новый ипподром должен расположиться в левобережной зоне.

Руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин уверен, что ростовский ипподром соответствует всем признакам объектов культурного наследия, и не понимает, почему предоставленные аргументы не способны убедить комитет по охране культурного наследия Ростовской области о включении ипподрома в единый госреестр объектов культурного наследия.

Как отмечает Александр Кожин, ростовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры несколько раз подавало заявление о включении ипподрома в реестр. Позицию общественников поддерживали внушительные заявители, среди которых были советники Российской академии архитектуры и строительных наук и профессора, но постоянно получали отказы.

Собственник ипподрома неоднократно заказывал собственные экспертизы, привлекая различных специалистов, которые дали ряд заключений об отсутствии критериев, влияющих на включение ростовского ипподрома в реестр объектов культурного наследия.

В частности, ведущий архитектор отдела архитектурного и исторического наследия ГАУК РО «Донское наследие» Екатерина Гончарова заявила, что, согласно документам БТИ (бюро технической инвентаризации. — Прим. ФАН), трибуны ипподрома были возведены в 1980-е годы, а значит, они не могут являться объектом культурного наследия, так как по закону возраст подобных объектов должен превышать 40 лет.

По мнению Александра Кожина, объект культурного наследия должен не только относиться к той или иной зодческой школе, но и быть связан с общегородскими событиями, а у ростовского ипподрома их множество, включая военные парады, присутствие важных лиц, формирование и сборы полков народного ополчения во время ВОВ и содержание военнопленных.

РРО ВООПИиК / Александр Кожин

Ростовский ипподром сегодня — завтра

Накануне ростовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провело пресс-конференцию, где ее представители сообщили о необходимости включения ростовского ипподрома в реестр, а если этого не произойдет, то, по словам адвоката Натальи Дейкун, представляющей интересы общественности, все будет решаться в судебном порядке.

В настоящее время все стороны готовят документы для разбирательств в суде, собственники ипподрома от комментариев воздерживаются, а общественники уверены, что с переносом ипподрома на этих 26 га появятся новые многоэтажки, которые не только лишат города уникального объекта, но и увеличат нагрузку на транспортную и дорожную инфраструктуру.

РРО ВООПИиК / Александр Кожин

Ранее ФАН сообщал, что один из старинных ростовских особняков появился в объявлениях по продаже недвижимости на Avito. Здание знакомо всем ростовчанам как дом Солопова, являющийся объектом культурного наследия. Собственник особняка обозначил в объявлении цену в 24,9 млн рублей. В описании к фото указано, что это уникальный особняк начала XX века, который полон очарования и шарма.