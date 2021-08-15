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Британцы увидели угрозу для Украины во встрече Меркель с Путиным

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:42
Политика
Британцы увидели угрозу для Украины во встрече Меркель с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 15 августа. Британцы раскритиковали канцлера Германии Ангелы Меркель, усмотрев в ее намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным скрытый мотив.

До парламентских выборов в Германии, по итогам которых в стране появится новый канцлер, осталось чуть больше месяца. Меркель собирается отправиться в «прощальную» поездку, в рамках которой посетит Москву и Киев.

Предстоящая встреча канцлера с российским лидером уже вовсю обсуждается в британских СМИ. Так, газета Daily Express осуждает Меркель за намеченный на 20 августа визит в Москву. Кроме того, журналисты издания в негативном ключе высказались о российско-немецком проекте «Северный поток — 2». Они считают, что газопровод используется в качестве инструмента давления на Украину.

Британцы увидели угрозу для Украины во встрече Меркель с Путиным
gazprom.ru  / ПАО «Газпром»

Простые жители Великобритании вслед за прессой раскритиковали Меркель за предстоящий визит в российскую столицу. Пользователи Сети предрекли раздел Украины после ее встречи с президентом РФ.

«Возможно, они согласуют планы по разделению Украины между Россией и Германией, как это случилось в период Второй мировой войны с Польшей», — написал один из интернет-пользователей.

«Интересно, какие последние распоряжения она получит от Путина», — отметил еще один британец.

Ранее политолог Сергей Михеев назвал предстоящую встречу двух лидеров символической. Он допустил, что в ходе переговоров не будет достигнуто никаких договоренностей.

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украина путин меркель британцы
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