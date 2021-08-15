Донецк, 15 августа. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, перешедший на сторону Донецкой Народной Республики, принес с собой комплект служебных документов, сообщили в Народной милиции ДНР.

Заместитель начальника Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что в данный момент спецслужбы республики ведут проверку украинского силовика Виталия, переметнувшегося на сторону ДНР, на причастность к преступлениям против жителей Донбасса. Если факт неправомерных действий не установят, военнослужащий будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в народной республике.

Басурин также отметил, что перебежчик из ВСУ передал руководству ДНР ряд служебных документов с различными грифами секретности, которые проливают свет на организационно-штатную структуру подразделений, их численный и боевой состав. Кроме того, в бумагах содержатся персональные данные военнослужащих и доказательства их участия в преступлениях против народа Донбасса.

«Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил замначальника Народной милиции.

Ранее сообщалось, что снайпер ВСУ раскрыл неудобную для Киева правду о «военной поддержке» США. За годы вооруженного конфликта в Донбассе украинская армия получила от Вашингтона лишь два старых внедорожника Hummer и не более десятка снайперских винтовок Barrett M107A1.