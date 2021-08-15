Новый пикап F-150 Super Snake показали в ателье Shelby American

Вашингтон, 15 августа. Американское ателье Shelby American продемонстрировало новый пикап F-150 Super Snake. Стоимость автомобиля начинается от 90 790 долларов.

Новый автомобиль F-150 Super Snake получил эксклюзивный аэродинамический обвес, непрактичные 22-дюймовые колеса, продольные полосы и известный логотип в виде змеи. Транспортное средство представлено одно- и двухрядной кабинами. В базовом исполнении предусмотрен 5,0-литровый атмосферный двигатель V8, развивающий 406 лошадиных сил, передает «Тарантас Ньюс».

Присутствует регулируемая подвеска, которая укомплектована амортизаторами FOX и спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пикапа стартует от 90 790 долларов (примерно 6,6 млн рублей) за однорядный пикап, оснащенный «атмосферником». Четырехдверная вариация обойдется в 113 680 долларов (около 8,3 млн рублей).

Британский производитель Bentley ранее представил топовую версию седана Flying Spur от известного тюнингового ателье Mulliner. Дизайнеры укомплектовали машину специальной решеткой радиатора и воздухозаборником.