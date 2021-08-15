Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:13
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
10:46
Армия
Талибы развернули наступление на Кабул
Все новости

Новый пикап F-150 Super Snake показали в ателье Shelby American
Экономика
Новый пикап F-150 Super Snake показали в ателье Shelby American
Prt Scr youtube.com  /  Throttle House

Вашингтон, 15 августа. Американское ателье Shelby American продемонстрировало новый пикап F-150 Super Snake. Стоимость автомобиля начинается от 90 790 долларов.

Новый автомобиль F-150 Super Snake получил эксклюзивный аэродинамический обвес, непрактичные 22-дюймовые колеса, продольные полосы и известный логотип в виде змеи. Транспортное средство представлено одно- и двухрядной кабинами. В базовом исполнении предусмотрен 5,0-литровый атмосферный двигатель V8, развивающий 406 лошадиных сил, передает «Тарантас Ньюс».

Присутствует регулируемая подвеска, которая укомплектована амортизаторами FOX и спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пикапа стартует от 90 790 долларов (примерно 6,6 млн рублей) за однорядный пикап, оснащенный «атмосферником». Четырехдверная вариация обойдется в 113 680 долларов (около 8,3 млн рублей).

Британский производитель Bentley ранее представил топовую версию седана Flying Spur от известного тюнингового ателье Mulliner. Дизайнеры укомплектовали машину специальной решеткой радиатора и воздухозаборником.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новый пикап F-150 Super Snake показали в ателье Shelby American
автомобиль Shelby American F-150 Super Snake
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru