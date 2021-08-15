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Российские клиенты Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:59
Экономика
Российские клиенты Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 августа. Международная платежная система Visa внедрила на территории России новые функции. Механизмы позволят владельцам карт отслеживать наличие собственных данных в интернет-магазинах.

Держатели платежных карт Visa теперь смогут проверить оформленные подписки и просмотреть сайты, на которых были внесены данные. Подобное нововведение поможет предотвращать незапланированные автоматические платежи и значительно уменьшит риск утечки банковской информации, передают «Известия».

Согласно полученным данным, систему начали запускать кредитные организации ВТБ, «Хоум кредит» и МТС. Представители MasterCard добавили, что сервис управления подписками находится в процессе внедрения. Кроме того, соответствующие новые механизмы рассматривают в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор «Мир»).

Служба финансового омбудсмена ранее получила 7,5 тысячи обращений с жалобами на кредитные учреждения и микрофинансовые организации по итогам первой половины 2021 года. Больше всего заявлений касается несогласия россиян с начислением платы за дополнительные услуги.

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visa карты подписки
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