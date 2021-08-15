19FortyFive: элитные отряды армии США готовятся к проведению диверсий на побережье РФ

Вашингтон, 15 августа. Элитные подразделения американского спецназа начали подготовку к военным операциям против России, сообщает 19FortyFive.

По данным СМИ, бойцы тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США «Морские котики» были задействованы в учениях одной из авианосных групп американского флота. Журналисты объяснили эти неожиданные маневры, пишет «ПолитРоссия».

Аналитики обратили внимание на то, что спецназ в рамках тренировочных мероприятий оказывал поддержку в стратегической разведке. Фактически, он был «глазами и ушами» Военно-морских сил США. Это указывает на стремление Пентагона задействовать элитные подразделения в противостоянии с геополитическими противниками Соединенных Штатов.

««Морские котики» США готовятся к войне против России или Китая», — уверены авторы 19FortyFive.

Они полагают, что элитные отряды армии США готовятся к проведению диверсий на побережье противника. Их цель — создание хаоса, который даст Вашингтону «рычаги для дипломатического воздействия на своих оппонентов», констатировали в издании.

Ранее американский дипломат пригрозил вторжением ВМС США в территориальные воды Крыма. Кроме того, как сообщает «Газета.ру», в Соединенных Штатах описали сценарий противостояния России и НАТО в Прибалтике.