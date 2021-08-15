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ФАН публикует список погибших при пожаре в селе Звериноголовское

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:46
Происшествия
ФАН публикует список погибших при пожаре в селе Звериноголовское
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Курган, 15 августа. Стали известны имена граждан, тела которых были найдены на месте сгоревшего дома в поселке Звериноголовское Курганской области.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах, речь идет о троих взрослых и двоих детях. Пострадали 29-летний хозяин жилища — Денис Г., жительница из соседней квартиры — 88-летняя Агриппина П. Врачи диагностировали у мужчины рваную рану плеча, а у пенсионерки — отравление продуктами горения. Оба от госпитализации отказались.

Спасатели обнаружили тела двух 26-летних женщин: Юлии Т. и Дарьи Я., трехлетнего и шестилетнего малышей, а также погибшего 30-летнего мужчины Александра Ш.

Известно, что правоохранители проверяют две версии смертельного пожара в Курганской области: непотушенная сигарета и сбои в работе электропроводки.

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пожар курганская область Звериноголовское
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