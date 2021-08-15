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Эксперт Корнейчук назвал факторы, которые отразятся на курсе рубля до осени

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:52
Экономика
Эксперт Корнейчук назвал факторы, которые отразятся на курсе рубля до осени
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Перечислены некоторые факторы, которые определяют изменчивость стоимости российской нацвалюты в последний летний месяц. Информацией поделился финансист Валерий Корнейчук.

По словам эксперта, отечественные организации выплачивают дивиденды в размере примерно 2,1 трлн рублей. Уплата налогов по данным платежам положительно скажется на укреплении валюты. Повышенный спрос на рубль обычно наблюдается в августе на фоне высокого туристического сезона. При этом стоимость нефти значительно не влияет на курс валюты из-за бюджетного правила, передает «Российская газета».

На котировки оказывают воздействие санкции США против России, однако пока, по мнению финансиста, нет четких предпосылок для увеличения американских ограничений. Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что курс будет находиться в диапазоне 72–76 рублей по итогам августа.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин ранее сообщил, что экономическая ситуация предоставляет все больше поводов полагать, что доллар снизится до отметки 65 рублей.

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рубль валюта корнейчук
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