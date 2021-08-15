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Исследование показало, как россияне относятся к бывшим супругам
Общество
Исследование показало, как россияне относятся к бывшим супругам
freepik.com  /  freepik

Москва, 15 августа. Россияне, находящиеся в разводе, рассказали, кто из супругов был инициатором расторжения брака, а также объяснили свое отношение к бывшим партнерам.

Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. В результате им удалось установить, что более половины разведенных женщин выступили инициатором расторжения союза. Так, 30% мужчин признали, что решение о разводе было принято бывшей женой, а 34% же сочли решение совместным.

Об испорченных отношениях после развода заявили 23% мужчин и 22% женщин. Также, согласно результатам, отношения после развода усложнились у 33% мужчин и 34% женщин, однако они пытаются поддерживать общение. Сохранить дружбу с бывшим супругом получилось у 44% мужчин и женщин.

Профессор Александр Пузырев ранее объяснил, как защитить детскую психику во время развода. Он призвал родителей сохранять общение после расторжения брака.

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