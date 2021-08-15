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Перечислены страны с самыми высокими расходами на обслуживание госдолга

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:49
Экономика
Перечислены страны с самыми высокими расходами на обслуживание госдолга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 августа. Замбии, Шри-Ланке, Анголе, Гане, Кении, Бразилии и Аргентине приходится тратить больше денег на обслуживание госдолга, нежели крупным мировым экономикам.

В вышеперечисленных странах высокие объемы долговых обязательств оказывают серьезное давление на бюджет, заявил в беседе с РИА Новости глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. При этом крупнейшим экономикам удается поддерживать довольно низкие процентные расходы бюджета, несмотря на большой госдолг.

«Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году доля расходов на обслуживание долговых обязательств (по отношению к совокупным расходам бюджета) в США составила 12%, в Италии — 7,8%, Греции — 6,7%, Испании — 6,2%, Великобритании — 5,7%, Японии — 4,4%», - отметил Наметкин.

Кроме того, в пандемийный 2020 год тенденция по снижению доли расходов на обслуживание государственного долга усилилась. Например, в Соединенных Штатах данный показатель снизился до 8,1%, а в Великобритании — до 4,6%.

Смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС США может привести к перегреву экономики и высоким темпам инфляции и росту потребительских цен. При этом переход к более жесткой политике грозит удорожанием обслуживания госдолга страны.

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