Детский психолог объяснил родителям, как не воспитать ребенка с «синдромом самозванца»

Москва, 15 августа. Детский психолог Алина Пронина дала родителям вредные советы по воспитанию детей. Специалист уточнила, что следовать им нельзя.

Каких приемов стоит избегать, чтобы вырастить здорового ребенка, сообщил «Пятый канал». Доктор пояснила, что «синдром самозванца» — это феномен, при котором человек не осознает своих достижений. Ему кажется, что всего добился не он сам, а так просто сложились обстоятельства.

Прежде всего, заявила медик, для воспитания нездорового ребенка обязательно нужно сравнивать дочерей и сыновей с другими детьми. При соблюдении еще одного «совета» родитель обязательно испортит психику своему наследнику. Речь идет об обесценивании эмоций ребенка. Также можно запрещать будущему взрослому плакать или грустить.

Пронина объяснила, что мамам и папам следует следить за своим поведением. Если в нем появляются такие признаки, нужно обратиться к специалисту за помощью.

Психолог Афанасьева ранее посоветовала поменять образ жизни для борьбы с апатией. Недуг может возникнуть из-за физических воздействий на организм либо болезней нервной системы.