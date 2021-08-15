Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 11:11
11:09
Армия
В администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул
11:08
Армия
«Талибан» захватил Кабульский университет в ходе наступления на город
11:08
Политика
Китайские журналисты упрекнули Токио за бездействие на фоне скандала с посольством России
11:08
Экономика
Аналитик Евстифеев объяснил, в каких валютах хранить сбережения
11:06
Происшествия
Мечтавшая стать порнозвездой россиянка отдала аферисту 1 млн рублей
11:04
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
11:04
Общество
Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей
11:01
Общество
Три популярных напитка помогут избежать самого негативного последствия коронавируса
10:47
Общество
Житель Нидерландов показал архивные кадры Новосибирска в период революции
10:46
Армия
Талибы развернули наступление на Кабул
Все новости

Правоохранители проверяют две версии смертельного пожара в Курганской области

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:49
Происшествия
Правоохранители проверяют две версии смертельного пожара в Курганской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Курган, 15 августа. Две версии возникновения пожара в селе Звериноголовское проверяются правоохранителями, сообщил источник ФАН в следственных органах.

В качестве основной причины рассматривают оставление источника горения — непотушенной сигареты. В одной из трех квартир проходила вечеринка по случаю дня рождения, на ней присутствовали десять человек. Позднее четверо ушли домой, а пятеро гостей остались у хозяина с ночевкой.

Второй возможный вариант — аварийная работа электропроводки, ее осматривают специалисты, добавил собеседник ФАН. На месте работает передвижная лаборатория, которая уже проверила дом на предмет поджога и отклонила эту версию.

Страшный пожар произошел в селе Звериноголовское. Спасатели приехали на вызов по адресу: ул. Гагарина, д. 54, и увидели, что трехквартирный бревенчатый дом полностью охвачен огнем. Погибли пять человек, двое из них несовершеннолетние. По данному факту возбудили уголовное дело.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители проверяют две версии смертельного пожара в Курганской области
пожар смерть курганская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru