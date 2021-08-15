Правоохранители проверяют две версии смертельного пожара в Курганской области

Курган, 15 августа. Две версии возникновения пожара в селе Звериноголовское проверяются правоохранителями, сообщил источник ФАН в следственных органах.

В качестве основной причины рассматривают оставление источника горения — непотушенной сигареты. В одной из трех квартир проходила вечеринка по случаю дня рождения, на ней присутствовали десять человек. Позднее четверо ушли домой, а пятеро гостей остались у хозяина с ночевкой.

Второй возможный вариант — аварийная работа электропроводки, ее осматривают специалисты, добавил собеседник ФАН. На месте работает передвижная лаборатория, которая уже проверила дом на предмет поджога и отклонила эту версию.

Страшный пожар произошел в селе Звериноголовское. Спасатели приехали на вызов по адресу: ул. Гагарина, д. 54, и увидели, что трехквартирный бревенчатый дом полностью охвачен огнем. Погибли пять человек, двое из них несовершеннолетние. По данному факту возбудили уголовное дело.