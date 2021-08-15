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Талибы захватили административный центр провинции Вардак

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:51
Политика
Талибы захватили административный центр провинции Вардак
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 15 августа. Члены запрещенной в РФ организации «Талибан»1 заявили, что взяли под свой контроль административный центр города Майданшахр в афганской провинции Вардак.

Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что члены «Талибана» захватили здание губернаторской администрации, полицейский участок и центральную тюрьму в городе. По его словам, талибы также завладели вооружением правительственной армии, которая бежала в Кабул.

Стоит отметить, что в Афганистане продолжаются боестолкновения между ВС страны и боевиками, которым в последние месяцы удалость овладеть значительными территориями.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль город Джелалабад — административный центр провинции Нангархар. Губернатор сдался боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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