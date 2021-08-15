Путин напомнил Ким Чен Ыну о сотрудничестве России и КНДР в День освобождения Кореи

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи от колониального правления Японии.

Российский лидер в поздравительной телеграмме напомнил, что РФ и КНДР в условиях достигнутых договоренностей обеспечат дальнейшее продвижение двустороннего сотрудничества.

Ким Чен Ын тоже поздравил Путина, отметив в телеграмме готовность к укреплению партнерства между двумя странами. В письме лидер КНДР подчеркнул, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет наследоваться из века в век и преодолевать любые вызовы истории.

Ранее Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде в Токио, которые принесли сборной РФ 18-е золото. По итогам Игр Россия заняла пятое место в общем зачете.