Москва, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский тратит огромные деньги на военный парад, чтобы поднять патриотизм среди населения, но это ему не поможет, уверен политолог Григорий Миронов.

Как считает кандидат исторических наук, многие украинцы уже разочаровались в Зеленском и в революции 2014 года, поэтому не хотят идти за ним, хотя он изо всех сил пытается объединить народ. Властям Украины хочется создать образ внешнего врага и военную обстановку, чтобы отвлечь население от внутренних экономических и социальных проблем, уверен Миронов.

Сейчас страна переживает один из самых сложных периодов, ей грозят новые территориальные потери, рассказал эксперт.

«В Одессе, Харькове, даже в Закарпатье конфликтный потенциал практически достиг точки невозврата», — цитирует Миронова «ПолитРоссия».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Празднование Дня независимости Украины политолог назвал фарсом, так как о сути праздника говорить не приходится, а политики лишь делают громкие заявления на эту тему. Украина полностью управляется США, это ни для кого не секрет, заключил Миронов.

Осенью на Украине может произойти серьезный политический кризис, но неизвестно, будет ли это свержение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.