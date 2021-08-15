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Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:37
Шоу-бизнес
Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка
Nation-news  /  instagram.com / @averbukhofficial / @liza_arzamasova

, 15 августа. Популярная российская актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Отцом первенца артистки стал известный фигурист и постановщик ледовых телешоу Илья Авербух.

Новость о радостном событии звезда «Папиных дочек» сама сообщила своим поклонникам. В честь рождения она выложила фотографию из больницы, на которой запечатлена вся семья в новом составе.

На снимке в соцсети счастливый папа прижимает к себе совсем еще крохотный белый сверточек. Их нежно обнимает Арзамасова, по выражению лица которой понятно, что роды для нее прошли не слишком просто.

"Счастье… А... А", — лаконично подписала трогательный кадр актриса.

Поклонники артистки и звездные друзья буквально завалили пару пожеланиями и восторженными отзывами. Многие хотят поскорее увидеть лицо ребенка, поскольку уверены, что малыш будет очень красивым.

"А кто у вас? Мальчик? Девочка? Скорее бы увидеть это дитя любви и красоты";

"Поздравляю!!! До чего же прекрасно быть мамой. Вам понравится!";

"Ураааааа!!! Новый человек. Поздравляю вас от всей души! Аж мурашки бегут! Счастья и здоровья всей семье!!!" — эмоционально отметили подписчики звездного аккаунта.

Лиза Арзамасова всю беременность довольно активно вела свой аккаунт в Instagram, поэтому многие поклонники надеются, что она продолжит в том же темпе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка
семья авербух арзамасова
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