Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса

Оттава, 15 августа. Коронавирусная инфекция не передается половым путем, однако во время занятий сексом все равно можно заразиться COVID-19.

Согласно сообщениям ученых из Канады, партнеры, которые проживают вместе, менее подвержены заражению. Однако медики утверждают, что для полиамора безопаснее всего бесконтактный секс. В период полового акта следует использовать маски, а также отказаться от поцелуев.

Специалисты напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Таким образом, при близком контакте, разговоре или чихании есть возможность заразиться инфекцией. Тем, кто практикует одноразовые встречи, а также предпочитает знакомиться на специальных платформах, следует временно уйти в онлайн.

Как ранее сообщалось, канадские ученые нашли новое вещество, подавляющее коронавирус. Это средство применяется для лечения кошек.