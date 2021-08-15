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Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:35
Общество
Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса
pixabay.com

Оттава, 15 августа. Коронавирусная инфекция не передается половым путем, однако во время занятий сексом все равно можно заразиться COVID-19.

Согласно сообщениям ученых из Канады, партнеры, которые проживают вместе, менее подвержены заражению. Однако медики утверждают, что для полиамора безопаснее всего бесконтактный секс. В период полового акта следует использовать маски, а также отказаться от поцелуев.

Специалисты напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Таким образом, при близком контакте, разговоре или чихании есть возможность заразиться инфекцией. Тем, кто практикует одноразовые встречи, а также предпочитает знакомиться на специальных платформах, следует временно уйти в онлайн.

Как ранее сообщалось, канадские ученые нашли новое вещество, подавляющее коронавирус. Это средство применяется для лечения кошек.

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канада секс заражение коронавирус
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