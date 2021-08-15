Юрист Соловьев назвал признаки финансовой пирамиды

Москва, 15 августа. Обещание высоких процентов прибыли, яркая и убедительная реклама и низкий жизненный срок «организации» являются основными признаками финансовой пирамиды.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, организаторы финансовых пирамид обычно предлагают потенциальной жертве вложить определенную сумму под высокий процент. Новые участники при этом должны привлечь очередных клиентов, уточнил специалист.

«Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий», — отметил Соловьев в беседе с RT.

Речь идет об автоматизированных системах генерации прибыли, работающих по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов. Кроме того, подобные организации часто имеют международный характер, добавил эксперт.

По его словам, отличить финансовую пирамиду от других финансовых институтов можно, определив источник дохода организации. У финансовых пирамид он обычно формируется за счет средств новых клиентов.

Юрист Егор Редин ранее перечислил фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенниками. Он напомнил, что злоумышленники специально записывают разговор с потенциальной жертвой, чтобы получить биометрические материалы.