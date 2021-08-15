Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Курганской области

Курган, 15 августа. Тела пяти человек нашли после пожара в жилом доме в Курганской области, говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 15 августа на территории села Звериноголовское. В одном из домов на улице Гагарина начался пожар. На момент прибытия спасателей трехквартирный бревенчатый дом был полностью охвачен огнем.

«В 03:36 огонь удалось локализовать, в 3:50 — ликвидировать открытое горение. В 6:30 утра на пожаре по рангу №1 БИС была объявлена полная ликвидация. Всего на месте пожара работали 34 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, четыре единицы техники», — отмечается в сообщении МЧС.

На месте были найдены тела двух женщины, мужчины и двух детей. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины трагедии теперь предстоит выяснить специалистам. Известно, что с родственниками погибших проведут работу психологи ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее сайт 360tv.ru писал, что в Оренбурге ликвидировали пожар, который возник накануне в Почтовом переулке.