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Девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске
Происшествия
Девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 15 августа. Молодая девушка погибла после падения с балкона квартиры, расположенной на 12-м этаже жилого дома на улице Ольховой.

Трагедия произошла минувшим вечером. Очевидцы рассказали, что несчастная повисла над землей, держась за перила. Она пыталась подтянуться, чтобы забраться обратно, но сорвалась и разбилась насмерть.

Местные жители предположили, что девушка могла поскользнуться во время уборки, а все выступающие части балкона были влажными из-за дождя. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Аналогичный инцидент произошел в Кемеровской области несколько дней назад. Пьяная женщина пыталась перелезть с балкона в соседнее окно, но не удержалась и упала. От полученных травм она скончалась на месте, сообщала газета A42.RU.

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