Постель может являться источником возбудителей опасных заболеваний

Канберра, 15 августа. Постельное белье необходимо регулярно стирать, так как на нем могут находиться возбудители инфекционных заболеваний: бактерии, клопы, клещи и микробы.

Многие бактерии, являющиеся возбудителями инфекционных заболеваний, обитают на постели. Об этом в статье, опубликованной в австралийском издании The Conversation, рассказала микробиолог Вестминстерского университета Манал Мохаммед.

По словам специалиста, на больничном постельном белье часто встречаются бактерии стафилококка. При попадании в организм человека через открытые раны они вызывают заражение. В некоторых случаях оно может перерасти в пневмонию.

На постельном белье живут не только бактерии, но и насекомые. К ним, в частности, относятся небольшие пылевые клещи. Помет этих насекомых отрицательно влияет на дыхательную систему и может привести к развитию астмы. Опасность представляют и постельные клопы, чьи укусы вызывают раздражительность и тревогу.

Мохаммед рекомендует регулярно стирать белье, чтобы снизить количество живущих на нем микробов. Также перед сном следует принимать душ. Все это поспособствует улучшению качества сна. Как сообщалось ранее, страдающим бессонницей также рекомендуется воздержаться от использования мобильных устройств за час до отдыха.