Тысячи образцов оружия и бронетехники покажут гостям форума «Армия-2021» на Кавказе

Владикавказ, 15 августа. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) представят посетителям военного форума «Армия-2021» более тысячи современных образцов вооружения и военной техники.

Представители командования 58-й общевойсковой армии ЮВО в ходе пресс-конференции заявили, что масштабные мероприятия в рамках форума будут проходить с 27 по 29 августа во Владикавказе, в Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале, а также городе Каспийск, передает телеканал «Звезда».

«Гости форума смогут увидеть такие образцы вооружения и техники, как автомат АК-12, бесшумные снайперские автоматы «Вал», пистолет Ярыгина, танки Т-90 и Т-72Б3, тяжелую огнеметная систему ТОС-1А «Солнцепек», — сообщил полковник Андрей Лукьяненко.

На площадках форума также будут работать пункты отбора кандидатов в подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Государство гарантирует им соответствующие выплаты.

«Резервисты должны будут обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддерживать правопорядок», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВВО продемонстрируют современные образцы техники связи и комплексы РЭБ в рамках форума «Армия-2021» на Сахалине. Гости также увидят современные радиорелейные станции связи и бронированные командно-штабные машины (КШМ) на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».