Россиянам рассказали, от какой работы возникают проблемы с сердцем

Москва, 15 августа. Сотрудники НИИ медицины труда имени Измерова предупредили, что физическое перенапряжение, химические вещества и шум от производства могут вызывать сердечно-сосудистые болезни.

Специалисты выяснили, что психологически и физически опасная работа влияет на здоровье, передают в URA.RU. Ученые назвали и другие причины. Например, использование аэрозолей, вибрация, излучение, воздействие тепла, холода и применение таких элементов, как свинец, ртуть и марганец.

Монотонная деятельность также негативно сказывается на здоровье работников. А умственное перенапряжение может плохо повлиять на здоровье населения в будущем. Также болезни сердца и кровеносных сосудов эксперты относят к производственно обусловленным. Со стажем риск только возрастает.

Ранее российский кардиолог предупредил об опасности антибиотиков после COVID-19. Препараты не только не оказывают положительного эффекта, но и усугубляют течение болезни.