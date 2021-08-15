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В МИД Узбекистана сообщили о нормализации ситуации на афганской границе

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:27
Армия
В МИД Узбекистана сообщили о нормализации ситуации на афганской границе
pixabay.com  /  Chickenonline

Ташкент, 15 августа. Ситуация на узбекско-афганской границе в районе моста Хайратон стабилизировалась, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

По данным ведомства, основная часть граждан Афганистана самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию. Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает «Газета.ру», афганские военные перешли границу Узбекистана. Нарушители границы не оказывали сопротивления и обратились к узбекистанской стороне с просьбой о помощи.

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афганистан узбекистан мид узбекистана
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