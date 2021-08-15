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Политолог Михеев назвал символическим визит Меркель в Москву
Политика
Политолог Михеев назвал символическим визит Меркель в Москву
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 15 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в Москве не будут обсуждать тему Крыма, уверен политолог Сергей Михеев.

Как считает эксперт, участие Меркель в украинском саммите «Крымская платформа» также маловероятно. Визит Меркель в Россию Михеев назвал символическим, так как она завершает свою политическую карьеру. Он не исключил, что в ходе переговоров не будет достигнуто никаких договоренностей по этой же причине.

«Пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и «Северный поток — 2». Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования в Донбассе», — считает политолог.

Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем, заключил Михеев.

Как считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, визит Меркель в Россию станет знаковым. По словам эксперта, это будет последняя официальная поездка Меркель в качестве канцлера Германии и в целом внешнеполитический финальный визит, так как в сентябре в ФРГ пройдут новые выборы.

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