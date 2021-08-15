Камчатский депутат Редькин обратился к родственникам убитого на свалке мужчины

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Известный камчатский бизнесмен, депутат краевого Заксобрания Игорь Редькин направил слова соболезнования родственникам мужчины, погибшего от его выстрела.

Редькин в эфире телеканала «Россия-24» в субботу в очередной раз заявил, что выстрел был случайным.

«Хотел бы через прессу обратиться к родственникам погибшего, попросить у них прощения. <...> Этот выстрел был случайный. Соболезнования, вот и все, что я могу сказать», — заявил Редькин.

Ранее следствие предъявило бизнесмену обвинение в умышленном убийстве. Все произошло вечером 2 августа на территории свалки в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Местный житель был найден с огнестрельным ранением, и, несмотря на старания медиков, скончался в больнице. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 10 августа Редькин признался, что убил 30-летнего мужчину по неосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что решением суда Игорь Редькин был отправлен под домашний арест.