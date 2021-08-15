Краснодарский край и Крым вошли в топ популярных направлений у россиян в пандемию

Москва, 15 августа. Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие новые направления для туризма открыли для себя россияне за время пандемии коронавируса.

Новые направления для путешествий по стране выбрали 69% опрошенных. Первыми в списке оказались города Краснодарского края и Республика Крым.

Так, в Сочи, Анапе и других курортных городах побывали 11,8% респондентов, а впервые посетили Ялту и Симферополь 10,6% участников опроса. С Калининградом и курортами Балтийского моря познакомились 9,6% россиян. Путешествие в Дагестан выбрали 8,7%, в Карелию — 5%, а в Санкт-Петербург и его окрестности — 4,3% туристов.

Эксперты в туриндустрии ранее назвали самые популярные направления для путешествий по России в 2021 году. В этом году россияне предпочли пляжному отдыху городскую среду.