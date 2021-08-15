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«Этот день в истории». Что произошло 15 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 15 августа, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

Ежегодно в третье воскресенье августа в нашей стране отмечается День воздушного флота. Это профессиональный праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России.

Пусть не профессиональный, но все-таки праздник отмечают сегодня археологи. 15 августа не связан с какими-либо важными событиями или открытиями. Благодаря непростому труду археологов мы лучше понимаем историю нашей страны, ее традиции и передаем память будущим поколениям.

Сегодня свой день рождения отмечает одна из уникальных республик России — Тыва. Расположенная в самом центре Азии, республика занимает площадь более 170 тысяч квадратных километров.

Чем еще запомнится 15 день августа, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

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